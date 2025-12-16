La 16e journée du championnat d’Angleterre de football, disputée du samedi 13 au lundi 15 décembre, a confirmé la position d’Arsenal en tête du classement. Les Gunners ont conservé leur leadership à l’issue d’un week-end marqué par plusieurs résultats nets et un match spectaculaire à Old Trafford.

Arsenal, City et Villa assurent en haut de tableau

Arsenal s’est imposé à domicile face à Wolverhampton (2-1) et totalise désormais 36 points après 16 rencontres. Manchester City reste son principal poursuivant avec 34 points, après une victoire convaincante sur la pelouse de Crystal Palace (3-0).

Aston Villa continue également sa progression. Le club s’est imposé à l’extérieur contre West Ham (3-2) et occupe la troisième place avec 33 points. Chelsea complète le top 4 grâce à son succès face à Everton (2-0), portant son total à 28 points.

Liverpool gagne, Manchester United concède un nul spectaculaire

Liverpool a battu Brighton (2-0) à Anfield, consolidant sa place dans le groupe des équipes à 26 points. Manchester United, également à 26 unités, a concédé un match nul spectaculaire contre Bournemouth (4-4), lundi soir, au terme d’une rencontre riche en buts.

Crystal Palace, battu par Manchester City, conserve malgré tout la cinquième place avec 26 points, à égalité avec Manchester United, Liverpool et Sunderland, ce dernier ayant dominé Newcastle (1-0).

Succès marquants et revers lourds

Nottingham Forest a signé l’une des performances notables de la journée en s’imposant largement face à Tottenham (3-0). Fulham s’est imposé à Burnley (3-2), tandis que Brentford et Leeds United se sont neutralisés (1-1).

Ces résultats maintiennent un équilibre relatif en milieu de tableau, où plusieurs équipes restent proches au classement.

Une lutte intense en bas de classement

Dans la zone de relégation, Wolverhampton ferme la marche avec seulement 2 points en 16 matches, après sa défaite contre Arsenal. Burnley, battu à domicile, reste avant-dernier avec 10 points. West Ham, malgré une prestation offensive, s’incline face à Aston Villa et occupe la 18e place avec 13 points.

À ce stade de la saison, la hiérarchie reste ouverte, tant pour les places européennes que pour la lutte pour le maintien.