La commission rÃ©gionale des crÃ©dits saisonniers Ã Zaghouan a accordÃ©, lors dâ€™une session tenue Ã la fin de la semaine derniÃ¨re, une deuxiÃ¨me tranche de financements destinÃ©e Ã soutenir la campagne des grandes cultures 2025-2026 ainsi que la rÃ©colte et la transformation des olives.

Le prÃ©sident adjoint de la succursale de la Banque tunisienne de solidaritÃ© (BTS), Adel Derouiche, , a prÃ©cisÃ© Ã lâ€™agence TAP que 27 agriculteurs ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de ces crÃ©dits pour un montant global de 304 mille dinars, rÃ©partis entre 154 mille dinars allouÃ©s Ã 17 producteurs du secteur olÃ©icole et 150 mille dinars destinÃ©s Ã 10 exploitants de grandes cultures.

Il a rappelÃ© que lors de la premiÃ¨re session tenue en novembre dernier, 46 crÃ©dits saisonniers avaient Ã©tÃ© attribuÃ©s pour un montant total de 505 mille dinars, en vue de soutenir les besoins opÃ©rationnels des filiÃ¨res concernÃ©es.

Ã€ ce jour, le cumul des prÃªts accordÃ©s sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 73 crÃ©dits pour un montant global de 809 mille dinars, renforÃ§ant ainsi la capacitÃ© des agriculteurs de la rÃ©gion Ã faire face aux exigences des saisons culturales et Ã optimiser la production agricole.