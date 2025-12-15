La 16e journée du championnat d’Espagne de football s’est étalée du vendredi 12 au dimanche 14 décembre, avec un match reporté lundi. Elle confirme la solidité du FC Barcelone en tête du classement, tandis que le Real Madrid et l’Atlético Madrid restent au contact dans la course aux premières places européennes.

Barcelone et le Real Madrid assurent

Le FC Barcelone s’est imposé à domicile face à Osasuna (2-0), portant son total à 43 points après 17 matches. Les Catalans affichent un bilan de 14 victoires, un nul et deux défaites, avec la meilleure attaque du championnat (49 buts marqués).

Le Real Madrid suit à la deuxième place avec 39 points, après sa victoire à l’extérieur contre Alavés (2-1). Les Madrilènes comptent 12 succès, trois nuls et deux revers, avec une différence de buts positive de +18.

Villarreal et l’Atlético restent en embuscade

Villarreal, troisième avec 35 points en 15 rencontres, conserve une position solide malgré l’absence de match lors de cette journée. L’Atlético Madrid, de son côté, a battu Valence (2-1) et occupe désormais la quatrième place avec 34 points en 17 matches.

Ces quatre équipes composent, à ce stade, le quatuor qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions, conformément au règlement.

Succès importants en milieu de tableau

Plusieurs équipes ont marqué des points précieux. Majorque a dominé Elche (3-1), tandis que l’Espanyol Barcelone s’est imposé sur la pelouse de Getafe (1-0). Le Séville FC a signé la plus large victoire de la journée en écrasant le Real Oviedo (4-0).

Le Celta Vigo a également tiré profit de cette journée en battant l’Athletic Bilbao (2-0), ce qui lui permet de remonter à la huitième place avec 22 points.

Un match reporté et une lutte serrée en bas de classement

La rencontre entre le Rayo Vallecano et le Betis Séville, prévue lundi à 21h00, a été reportée. Le match Levante – Villarreal figure également comme non disputé à ce stade [cohérence à vérifier].

En bas de tableau, la lutte pour le maintien reste ouverte. Levante ferme la marche avec 9 points en 15 matches, précédé du Real Oviedo (10 points) et de Gérone (15 points). Selon le règlement, les trois derniers du classement sont relégués en division inférieure.