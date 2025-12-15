Les trois postes frontaliers dans le gouvernorat de Jendouba ont enregistré, vendredi dernier, un nombre record de visiteurs algériens depuis le début de cette année avec plus de 13 mille sur un total de 100 milles touristes algériens ayant afflué à ces postes depuis le début de ce mois , ce qui représente une augmentation de plus de 95 pc par rapport à la même période de l’année précédente.

Depuis le début de cette année et jusqu’à hier samedi, plus de 1,5 million de touristes algériens sont arrivés aux postes frontaliers de Melloula, Babouche et El Jellil, selon le commissaire régional du tourisme Issa Marouani, ajoutant que le nombre total devra atteindre 1,6 million de touristes d’ici la fin de l’année.

Au cours des dix premiers jours de ce mois, le nombre de visiteurs dans les différentes unités touristiques a dépassé 4 mille, alors que le nombre de nuitées a dépassé 7 500.

Depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 10 décembre courant, le nombre des touristes dans les différentes unités touristiques de Jendouba a dépassé les 231 mille.

Selon des témoins et des touristes algériens, l’augmentation du nombre de visiteurs algériens via les postes frontaliers est due à deux facteurs principaux.

Le premier facteur porte sur l’opportunité pour un grand nombre de visiteurs Algériens de bénéficier des avantages accordés par leur gouvernement, soit une prime de voyage d’un montant de 750 euros par an, à condition qu’ils ne rentrent pas avant une semaine après leur départ de leur pays.

Le second facteur est le regain des activités touristiques enregistrées dans les régions de Tabarka et Ain Draham qui sont une destination prisée en raison de leurs atouts environnementaux, naturels, de santé et sportifs.

La capacité d’hébergement dans le gouvernorat de Jendouba sera renforcée, au cours l’année prochaine, avec le parachèvement de trois projets en cours de réalisation (un hôtel 5 étoiles et deux résidences) d’une capacité d’environ 8 mille lits, mise à part le projet de la zone touristique Ouled Hlal, dont les travaux d’aménagement seront lancés après parachèvement des études.

Selon les rapports administratifs, les intentions d’investissement dans le secteur touristique à Tabarka pour l’année prochaine dépasse 600 millions de dinars, qui seront alloués à la création de trois hôtels de catégorie cinq étoiles, d’autant que certains investisseurs locaux et étrangers souhaitent lancer des projets et tirer profit de cette orientation visant à aménager la région et valoriser ses atouts.