Le troisième forum régional arabe sur les industries culturelles et l’économie créative s’ouvrira demain, lundi 15 décembre, à Tozeur, pour trois jours de travaux. Il est organisé conjointement par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Placé sous le thème « Les métiers de demain et le financement de la créativité à l’ère de l’intelligence artificielle », ce forum vise à analyser les transformations mondiales du secteur culturel et créatif, accentuées par la transition numérique, les crises géopolitiques et les enjeux liés à la propriété intellectuelle.

Structuré autour de trois axes principaux, l’événement, annoncé sur la page facebook du TICDCE, alternera sessions de dialogue, ateliers pratiques, visites culturelles et séances de réseautage. Il examinera les transformations mondiales et leur impact sur l’économie créative, le rôle des politiques publiques dans le développement de l’innovation culturelle, avant de conclure par la présentation de projets concrets issus des ateliers, notamment des start-up du secteur.

Les débats porteront sur la créativité en période de crises, l’impact du numérique, la protection de la propriété intellectuelle et les modèles de financement culturel. Des ateliers de prospective sur les métiers et le financement dans le monde arabe sont également au programme.

À l’issue des travaux, des recommandations stratégiques seront annoncées, ainsi que le lancement de deux initiatives phares : le « Foresight Cultural Hub », un pôle dédié à la prospective des politiques culturelles, et l’« Empowered Futures Cultural Initiative (EFCI) », qui vise à renforcer les capacités des acteurs arabes de la créativité.

Organisé sous la devise « Investir dans la créativité… Investir dans l’avenir », ce forum a pour objectif de renforcer la coopération interarabe et d’élaborer des feuilles de route stratégiques pour une économie culturelle plus résiliente et prospère.