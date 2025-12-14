Emplacement La Maison de la culture de Oued Ellil a abrité, dimanche, le 4e forum régional “prévention et protection”, organisé par l’observatoire de l’information, de la formation, de la documentation et des études sur les droits de l’enfant, en collaboration avec le commissariat régional des affaires de la femme et de la famille.

Ce forum a pour objectif de sensibiliser à l’importance des droits de l’enfant, d’enraciner la culture de protection de l’enfant et d’encourager la participation des enfants à la prise de décisions.

Le directeur général de l’observatoire Samir Ben Mariem, a déclaré à la correspondante de la TAP que l’organisation de ces forums se poursuivent dans les six gouvernorats du 2e district, en attendant la finalisation de la “Charte d’engagement de tous les intervenants pour la protection des droits de l’enfant” au niveau national, prévue pour le 20 décembre à Kairouan, après sa modifications et son adoption.

Ben Mariem a précisé qu’après la clôture des ateliers programmés avec la participation des enfants, des représentants de l’observatoire, du club des enfants itinérants de la Manouba, des institutions de la petite enfance dans les gouvernorats du 2e district, une charte sera signée, qui comporte les idées et propositions des enfants.

Il a déclaré que les quatre ateliers ont porté sur les thèmes liés aux “Comportements à risque : nous les comprenons et nous nous protégeons”, la “Cybersécurité : étapes concrètes vers un espace sécurisé, “l’arbre sur les droits et les devoirs”, qui a été organisé sous forme d’activité interactive et “l’expression créative : la voix de l’enfant sans obstacles”.

Le directeur de l’observatoire a indiqué qu’après l’adoption de la charte finale, une initiative de collecte des signatures sera lancée dans les établissements éducatifs, les organisations de la société civile, les municipalités et autres structures concernées, visant à renforcer l’engagement éthique des parties à prioriser les droit de l’enfant dans leurs programmes et processus de prise de décision.

De son côté, Imen Ben cheikh chargée de gestion du commissariat régional de la femme à Manouba, a souligné à la TAP que le thème “Prévention et protection” émane d’une conviction profonde selon laquelle la protection de l’individu, de la famille et de la société commence d’abord par la culture de prévention, de sensibilisation et de plusieurs systèmes permettant d’anticiper les risques.

Il est à noter qu’à l’occasion de la journée nationale de la famille qui coincide avec le 11 décembre de chaque année, le commissariat régional des affaires de la femme et de la famille à la Manouba a organisé samedi au club de l’enfance à Boustil, une soirée d’animation et de sensibilisation avec, au programme, un nombre d’interventions de sensibilisation, des jeux récréatifs et un dépistage précoce du cancer du sein.