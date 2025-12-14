Environ 344,498 millions de dinars (MD) d’investissements agricoles privés ont été approuvés par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à fin octobre 2025. Ces investissements sont en hausse de 13% par rapport à la même période de 2024, selon les données récemment publiées par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Ces investissements ont bénéficié de subventions d’une valeur de 87,339 MD, en baisse de 11% par rapport à fin octobre 2024. Des crédits fonciers de l’ordre de 4,771 MD ont été approuvés, à fin octobre 2025, en hausse de 7% par rapport à la même période de 2024. Ces crédits permettront l’intégration de 261 hectares de terres dans le circuit économique.

Les investissements approuvés ont généré 1999 emplois, en baisse de 1,5% par rapport à la même période de 2024 (2029 emplois).

La répartition sectorielle des investissements approuvés par l’APIA, révèle que le secteur agricole accapare la part la plus importante avec des investissements de l’ordre de 153,698 MD (-12% par rapport à la même période de 2024), suivi par les services liés à l’agriculture (78,764 MD), l’aquaculture (72,210 MD), la pêche (13,041 MD) et la première transformation (4,39 MD). Les investissements étrangers ont atteint 12,180 MD, en évolution de 44% par rapport à la même période de 2024.

Les investissements approuvés au profit de jeunes promoteurs se sont situés à 38,654 MD, soit 12% du total des investissements, tandis que les investissements approuvés en faveur des femmes se sont établis à 14,166 MD, représentant 4% du total des investissements.