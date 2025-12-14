Le Centre de Promotion des Exportations (Cepex) annonce, samedi, l’organisation de rencontres Â«One to OneÂ» avec les Chefs des ReprÃ©sentations Commerciales du CEPEX Ã lâ€™Ã©tranger, et ce, le 18 dÃ©cembre 2025, Ã Sousse, et le 19 dÃ©cembre, Ã Sfax.

“Ces rencontres reprÃ©sentent une occasion d’Ã©changer avec les Chefs des reprÃ©sentations commerciales du Centre Ã lâ€™Ã©tranger et dâ€™identifier les opportunitÃ©s dâ€™exportation des produits tunisiens sur les marchÃ©s dâ€™accrÃ©ditation”. Il est Ã noter que le rÃ©seau actuel des reprÃ©sentations commerciales du CEPEX Ã lâ€™Ã©tranger couvre 15 pays Ã savoir : AlgÃ©rie, Libye, Maroc, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Cameroun, NigÃ©ria, Kenya, CÃ´te dâ€™Ivoire, SÃ©nÃ©gal, RDC.

Les professionnels peuvent prendre part Ã ces rencontres, en sâ€™inscrivant via des liens disponibles sur le site web du CEPEX.