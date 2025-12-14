Le comité d’organisation de la deuxième édition des Journées de l’investissement à Médenine a tenu, vendredi soir, une réunion sous la supervision du gouverneur de la région, afin de poursuivre les préparatifs de cette nouvelle édition, prévue les 18, 19 et 20 décembre à l’île de Djerba.

La deuxième édition des Journées de l’investissement à Médenine constitue une plateforme stratégique visant à renforcer l’investissement privé, attirer les investisseurs et porteurs de projets, et promouvoir les atouts et avantages comparatifs du gouvernorat en tant que destination d’investissement prometteuse.

Placée sous le thème « Médenine, portail de l’investissement intelligent », cette édition adopte une approche plus spécialisée, centrée sur l’exploration des leviers de l’économie intelligente dans l’ensemble des secteurs.

L’événement ambitionne de stimuler l’innovation, en particulier chez les jeunes, et de mettre en valeur des opportunités d’investissement intelligent dans des domaines clés tels que l’agriculture intelligente, le tourisme, l’artisanat et l’industrie.

Il s’appuie sur les potentialités offertes par la transformation numérique, les technologies modernes et l’intelligence artificielle, tout en encourageant la création de projets conjoints et le développement de partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre opérateurs économiques.

S’inscrivant dans la continuité du succès de la première édition, organisée sous le slogan « Investir à Médenine », cette rencontre vise également à améliorer le climat de l’investissement à travers l’élaboration d’une feuille de route dédiée et le lancement de la plateforme « La voix de l’investisseur», destinée à renforcer l’écoute, l’accompagnement et la convergence des initiatives.

La manifestation sera ponctuée par un Salon régional de l’investissement, mettant en avant des expériences et projets réussis dans plusieurs secteurs. Durant trois jours, le gouvernorat de Médenine et l’île de Djerba accueilleront investisseurs, hommes d’affaires, étudiants et stagiaires, confirmant leur attractivité économique.

Préparée en amont par le gouvernorat en coordination avec les structures d’appui, de financement et la société civile, cette édition vise à consacrer Médenine comme une destination d’investissement, à la fois traditionnel et intelligent, pour les promoteurs tunisiens et étrangers.