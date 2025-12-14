Plus de 850 rencontres professionnelles ont été organisées entre 230 entreprises algériennes et tunisiennes opérant dans divers secteurs économiques, et ce, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Organisées, vendredi, en marge du Forum économique tuniso-algérien, ces rencontres visent à identifier de nouvelles perspectives de coopération, à élargir le réseau de partenariats commerciaux et d’investissement et à renforcer l’intégration économique entre les deux pays, a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié samedi.

Le Forum économique tuniso-algérien a été organisé à l’occasion de la 23ᵉ session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne tenue à Tunis sous l’égide de la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzeri et du Premier ministre algérien Sifi Gherieb, en présence de plusieurs ministres des deux pays.

Il convient de noter que le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie a atteint, au cours des dix premiers mois de 2025, environ 6,6 milliards de dinars, soit une hausse de 6,5 %, par rapport à la même période en 2024.