Les participants à une séance de travail consacrée à l’examen du projet de défis climatiques ciblant le Centre de la Tunisie et qui s’inscrit dans le cadre du programme « Ceinture Verte », ont mis l’accent sur l’importance de l’intégration de la dimension socio-économique pour favoriser un développement équitable et intégré, prenant en compte les initiatives locales et les défis existants.

Cette réunion a été organisée, vendredi, par le ministère de l’Environnement avec la participation du directeur exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), le directeur général des Forêts et des représentants du Fonds mondial pour la nature (WWF), de l’OSS et des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture.

Le programme « Ceinture Verte » comporte plusieurs projets locaux, régionaux et nationaux dans les zones semi-désertiques, a rappelé le ministère de l’Environnement dans un communiqué publié, vendredi. Ces projets qui sont axés sur l’agriculture et la valorisation du milieu naturel, répondent aux enjeux climatiques.

Dans sa première phase, le programme est mis en œuvre dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa, Sfax, Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine.

Il porte sur la remise en état des terres agricoles, pastorales, forestières et des marais salants, l’augmentation de la productivité des terres, le développement du littoral et la promotion de l’économie bleue, a-t-on ajouté de même source.

Le projet vise également à collaborer avec les populations locales et les propriétaires des terres, notamment les petits et grands agriculteurs et les pêcheurs, en vue de mobiliser les ressources en eau, y compris les eaux usées traitées, pour leur réutilisation et leur valorisation, outre la rationalisation et la valorisation de tous les déchets, telle que la margine.

Le programme porte aussi sur le renforcement du programme d’énergie renouvelable, l’adaptation au changement climatique, le développement de produits et le renforcement des chaînes de valeur des produits forestiers, pastoraux et des arbres fruitiers, outre la création d’emplois verts pour la remise en état des terres et l’amélioration des conditions de vie des populations.