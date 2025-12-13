L’Alliance Française de Tunis a annoncé le lancement du Programme ALECA “Avenir-Liens-Echanges-Cultures-Académies”, un projet dédié aux échanges intellectuels, philosophiques et culturels entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe.

La première rencontre-débat de ce cycle de réflexion, placée au cœur des enjeux culturels et géopolitiques contemporains et intitulée “Exiger un humanisme relationnel”, est prévue le 15 décembre 2025 à partir de 18h30 à l’auditorium de l’Institut Français de Tunis (IFT).

Cet échange se tiendra en présence de personnalités reconnues dans leurs domaines, parmi lesquelles François Dosse, épistémologue et historien français spécialisé en histoire intellectuelle, Alain Godonou, historien béninois spécialiste des politiques patrimoniales, et Thiémélé Léon Boa, intellectuel ivoirien et figure majeure des humanités africaines. Ces intervenants apporteront des regards croisés sur les défis du monde contemporain, la construction des savoirs et la nécessité d’un humanisme fondé sur la relation et le dialogue entre les cultures. La rencontre se poursuivra par un spectacle de danse aux couleurs africaines, interprété par de jeunes artistes tunisiens.