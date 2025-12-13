La 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage organisée du 13 au 20 décembre 2025, a annoncé la sélection de 15 films dans la Section “Panorama du cinéma tunisien”. Il s’agit de “L’arbre du soir” de Adel Bakri, “On rougit d’abord de son crime, puis on s’y habitue” de Mariam Al Ferjani, “Pour Ilef” de Saber Baccouch, “Le Fou” d’Akrem Adouani, “La meule” de Fredj Trabelsi, “Sur cette toile” de Younes Ben Hajria, “Poids Plume” de Ghazi Zaghbani, “Entonnoir” de Nezlie Feriel Kallel,”Les tisseuses des rimes” de Salah Jday, “Sauvez l’olivier” de Marwen Selmi, “The Box” (Le Carton) de Mohamed Amine Beldi, “Al Wadiaa” de Hedy Krissane, “Casting” de Youssef Sanheji, “Timeline” de Mohamed Bouhjar et “Une journée presque ordinaire” de Slim Belhiba.

Les long-métrages de fiction et documentaires choisis dans la Section Panorama du cinéma tunisien

“L’arbre du soir “ est long métrage tunisien de fiction de 112 mn réalisé en 2025 pour un scénario de Adel Bakri. Produit par Habib Belhedi, le casting est composé de Adel Bakri et Anita Caprioli.

Synopsis :

En 2013, Aïcha retourne à Haïdra, son village natal Héritant de terres et honorant une promesse faite à sa mère, elle redécouvre son pays après 40 et lève le voile sur un mystère longtemps resté irrésolu.

“Pour Ilef” est un long-métrage de fiction tunisien de 102mn réalisé en 2024. Le scénario est écrit par Saber Baccouch également producteur du film pour un casting composé de Samir Hajji et Siouar Ben Daamer.

Synopsis :

Né d’un drame, Ilef peine à trouver sa place. Partie à Djerba avec sa mère, elle découvre un univers où traditions et modernité se croisent. Entre passé douloureux et quête d’identité, « l’Île des rêves » devient le lieu de son émancipation.

“Le Fou” d’Akrem Adouani est un long métrage de fiction de 90 mn tunisien réalisé en 2025. Le scénario est écrit par Olivier Ross-Parent et Lorna Kidjo et produit par Rotin Production Inc.

Synopsis :

Un hippie idéaliste, brisé par l’injustice et la corruption, décide de se venger de l’élite qui monopolise la richesse et le pouvoir.

“La meule” de Fredj Trabelsi est un long-métrage de fiction tunisien de 73 mn réalisé en 2025, produit par Act Invest avec un casting composé de Bouraoui Louhichi et Hamida Guedich.

Synospis : Rachid, au seuil du troisième âge et atteint d’Alzheimer, retourne dans son village natal avec sa femme et sa fille. Entre mémoire et oubli, traditions et médecine, il affronte un passé enfoui et la fragilité des liens.

“Sur cette toile” de Younes Ben Hajria et un long métrage documentaire de 65 mn tunisien produit par Kantaoui Films

Synopsis : Un artiste plasticien tunisien quitte Paris pour revenir à sa terre natale où il crée un univers fantastique habillé de créatures hybrides et nourri par la fertilité de son inspiration.

“Poids Plume” de Ghazi Zaghbeni est un long métrage de fiction tunisien de 90 mn réalisé en 2025 Produit par Habib Bel Hedi avec un casting composé de Ghazi Zaghbani et Catia Greco.

Synopsis : Kamal, boxeur poids-plume, a toujours encaissé les coups. Par un flash-back, il revisite enfance, exil, violences, amours et pertes. Entre passé et présent, il raconte son parcours chaotique avec un humour amer.

Liste des Court-métrages et documentaires choisis dans la section Panorama du cinéma tunisien

“On rougit d’abord de son crime, puis on s’y habitue” de Mariam Al Ferjani est un court-métrage tunisien de 15 mn réalisé en 2025. Le scénario est écrit par Bartolo Casiraghi et Mariam Al Ferjani dans cette production de Berenice avec pour casting Bartolo Casiraghi et Mariam Al Ferjani.

Synopsis :

Layla arrive dans la ville où Ettore avait jadis échappé à la guerre. Devenus morts-vivants, ils errent chaque nuit à la recherche de nourriture. Leur rencontre révèle des souvenirs, peurs tendresse et désir de récupérer la jeunesse volée.

“Entonnoir” de Nezlie Feriel Kallel est un court-métrage tunisien de 14 mn produit par Leyth Prod. Le casting est composé de Mohamed Amine Hamzaoui et Mouna Chtourou.

Synopsis :

Mehdi, jeune instituteur, rejoint l’école primaire loin de sa ville natale. Il y rencontre Ahmed, élève marginalisé et récemment exclu. Bouleversé par l’indifférence générale, Mehdi mène un combat solitaire pour lui rendre sa place à l’école et dans la société.

“Les tisseuses des rimes” de Salah Jday est un court-métrage documentaire tunisien de 24 mn réalisé en 2025 et produit par Lartisto de production et distribution artistique-Gabès.

Synopsis :

Le film explore les premières étapes pour dépoussiérer la poésie lyrique féminine dans le Sud tunisien.

“Sauvez l’olivier” de Marwen Selmi, est un court-métrage tunisien de 11 mn réalisé en 2025 produit par RH Steps Production.

Synopsis :

Le film aborde la raréfaction de l’eau et ses conséquences sur les agriculteurs et les oliviers en Tunisie. Il suit des paysans attachés aux méthodes traditionnelles de pressage des olives et montre la dureté des conditions dans lesquelles ils survivent.

“The Box” (Le Carton) de Mohamed Amine Beldi est un court-métrage de fiction tunisien de 29 mn, réalisé en 2025 et produit par Wild Wonder Production. Le casting est composé de Mhadheb Rmili et Hela Ayed.

Synopsis :

Après d’attente pour devenir père, Mohamed voit son rêve brisé : une erreur médicale coute la vie à son nouveau-né. Entre colère et chagrin et quête de justice, il affronte un système indifférent.

“Al Wadiaa” est un court-métrage tunisien de 11mn réalisé en 2025. Le scénario est de Hedy Krissane et Hedi Nenni. Il est produit par Clean film pour un casting composé de Yosr Nenni et Mohsen Ghaffari.

Synopsis :

En Cisjordanie, une jeune fille entreprend un tendre voyage pour sauver l’olivier de ses grands-parents, un symbole d’amour, de mémoire et de résistance, menacé de destruction.

“Casting” de Youssef Sanheji est un court-métrage de fiction tunisien de 26mn, réalisé en 2025 et produit par Audimage. Le casting est composé de Nejib Belkhadhi et de Sabah Bouzouita.

Synospis : Sami acteur célèbre et adulé, est recalé au casting. Déstabilisé, il demande de retenter sa chance. Jusque-là, tout semble normal. Pendant l’attente, il croise d’étranges personnages qui le forcent à affronter la vérité qui se cache derrière son image.

“Timeline” dont le scénario est écrit par Mohamed Bouhjar, est un court-métrage de fiction tunisien de 20 mn réalisé en 2025. Cette production d’Amilcar Films présente un casting composé de Mohamed Hassine Grayaa et Nadia Boussetta.

Synopsis : En 2021, lors de la deuxième vague du Covid, des robots policiers patrouillent les rues tunisiennes. Walid, victime de violences, enlève l’un d’eux pour reconstituer sa mémoire traumatique. La « Timeline » devient le chemin de sa reconstruction et de l’apaisement.

“Une journée presque ordinaire” de Slim Belhiba est un court-métrage tunisien de 30mn réalisé en 2025. Le scénario est de Adel Bakri dans ce film produit par KO Production. Le casting est composé de Nadra Achour et Ramzi Azaïez.

Synopsis : A la veille de leur voyage en France pour le mariage de leur fille unique, Fatma est confrontée à un incident humiliant provoqué par son mari, Taoufik. Ce qui semblait une journée ordinaire se transforme en un moment qui bouleverse sa vie.