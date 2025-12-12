Placé sous le thème “De l’intelligence artificielle à l’intelligence pratique dans la rédaction scientifique”, le 50e congrès national de médecine, organisé par la société tunisienne des sciences médicales (STSM) a démarré vendredi à Tunis et se poursuivra durant deux jours avec la participation de chercheurs, de médecins, d’universitaires et d’étudiants en médecine.

Le programme de cette rencontre scientifique, organisée sous la tutelle de l’université de Tunis El Manar et la faculté de médecine de Tunis, comprend une série de conférences, d’ateliers et de tables rondes qui traiteront de plusieurs thèmes dont notamment, les opportunités offertes par l’intelligence artificielle dans la recherche et les questions éthiques liées dans son utilisation, ainsi que les meilleures pratiques pour une rédaction scientifique précise.

La présidente de la STSM Lilia Zakhama, a souligné que le thème du congrès illustre l’intérêt accordé par la société de médecine à la rédaction scientifique, qui se base sur des règles spécifiques, différentes de l’écriture littéraire et journalistique.

Elle a indiqué que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la rédaction scientifique a de nombreux avantages et facilite le processus d’écriture depuis l’idée de la recherche jusqu’au choix des sources et des références, la collecte et le classement des données. “Ce qui contribue à promouvoir la publication des travaux de recherche dans des revues internationales de renom”, a-t-elle noté.

Ce congrès constitue une occasion propice d’échange de connaissances et de réflexion autour de l’avenir de la rédaction scientifique à l’ère du numérique.

Zakhama a rappelé que la Société tunisienne des sciences médicales, qui est la plus ancienne association consacrée à la médecine en Tunisie et en Afrique (fondée en 1902) est toujours active grâce à ses publications médicales dans sa propre revue scientifique, “la Tunisie médicale”, seule revue indexée dans le Maghreb et dans les pays africains francophones. Cette revue fait l’objet d’évaluation de qualité et figure dans les bases de données internationales prestigieuses, a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que ce congrès contribuera à faire connaître les applications et les programmes gratuits offerts par l’intelligence artificielle pour faciliter le processus de rédaction scientifique.

Zakhama a relevé qu’un hommage sera rendu à cinq médecins chercheurs tunisiens classés parmi les 2 pc des meilleurs chercheurs actifs dans les revues scientifiques à l’échelle mondiale et un prix sera remis à la meilleure contribution médicale tunisienne pour l’année 2024.