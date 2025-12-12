La septième session des journées commerciales de l’artisanat à Sidi Bouzid sera tenue du 16 au 20 décembre courant au siège de l’Instance régionale pour les élections.

Organisées par le Commissariat régional de l’artisanat, ces journées seront marquées par la participation d’une cinquantaine d’exposants venus de diverses régions du pays.

Au programme, des expositions-ventes de produits de différentes spécialités artisanales, telles que les produits en bois d’olivier, le tissage à la main, les ornements, l’argenterie, les articles en fibres végétales, les produits de terroir, l’artisanat vestimentaire et les pâtisseries traditionnelles, a indiqué à l’Agence TAP la commissaire régionale de l’artisanat à Sidi Bouzid Imen Akrimi, rappelant que cet événement coïncide avec la célébration du 15ème anniversaire du déclenchement de la Révolution de la liberté et de la dignité (17 décembre).