Le marché a clôturé la séance de vendredi, dans le vert. Le benchmark a pris 0,13 %, à 13226,9 points dans un volume de 14 MD, soutenu par cinq transactions de bloc portant sur le titre CARTHAGE CEMENT et totalisant une enveloppe de 7,6 MDt, selon “Tunisie Valeurs”.

Le titre ICF s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la société s’est hissée de 4,2 % à 86,970 D, dans un volume relativement soutenu de 113 mille dinars.

Le titre EURO-CYCLES s’est retrouvé dans le palmarès des meilleures performances. L’action s’est bonifiée de 4,1 % à 12,900 D, dans un flux soutenu de 339 mille dinars.

Le titre SAM s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action a trébuché de –3,7 % à 4,700 D, dans de maigres échanges de 42 mille dinars.

Du côté des baisses, le titre SOTRAPIL a accusé une glissade de –2,8 % à 22,000 D. L’action a amassé un volume limité de 20 mille dinars sur la séance.

CARTHAGE CEMENT a été la valeur la plus échangée de la séance en amassant un volume de 7,8 MD. Le titre s’est effrité de –1 % à 1,940 D.