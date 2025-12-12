Un nouveau projet visant à faire face à la pression croissante sur les ressources en eau dans les gouvernorats de Gafsa et Kairouan et à favoriser l’accès des communautés locales, notamment, les femmes aux ressources hydriques et aux services liés à l’eau, a été lancé. Il a aussi pour objectif de consolider la paix sociale en instaurant des mécanismes équitables et durables de gestion de l’eau.

Soutenu par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix en Tunisie, ce projet est financé à hauteur de 2,6 millions de dollars (environ 7,5 millions de dinars tunisiens), sur une durée de 24 mois.

Il s’inscrit dans la continuité des priorités nationales et contribue aux Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment ceux liés à l’égalité de genre, à l’eau propre, à l’action climatique et au renforcement institutionnel, a indiqué, vendredi, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans un communiqué.

“La sécheresse prolongée, la baisse des nappes phréatiques et la surexploitation des ressources ont fragilisé ces deux régions. La vulnérabilité sociale y est plus élevée, en particulier pour les femmes, les jeunes et les communautés rurales. Ces facteurs liés à l’accès à l’eau posent un défi majeur”, lit-on dans le communiqué de l’organisation onusienne.

La Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, Céline Moyroud, cité par la même source, a souligné que “la réalité des ressources en eau devient l’un des enjeux géopolitiques majeurs du XXIème siècle. Aujourd’hui, près de 2 milliards de personnes vivent déjà dans des zones confrontées à un stress hydrique sévère. Dans plusieurs régions du monde, la raréfaction de l’eau accentue les tensions sociales, économiques et territoriales et peut devenir un facteur aggravant de conflit lorsque les mécanismes de gouvernance ne sont pas solides ou inclusifs. ”

Dans son allocution, au nom de la FAO Tunisie, Abdourahman Mak, expert terre et eau, a précisé le rôle des différentes agences intervenantes. La FAO, chef de file, coordonne avec le PNUD et l’UNICEF la mise en œuvre du projet pour renforcer la disponibilité de l’eau, l’efficience hydrique en agriculture et une gouvernance équitable et inclusive. L’approche interagences constitue l’une des forces du dénommé projet “APAISE-PBF”.

“Le PNUD pilote la gouvernance locale et la prévention des conflits et l’UNICEF renforce le dispositif à travers son expertise en sensibilisation communautaire, en mobilisation des jeunes et en communication de proximité autour de la gestion responsable de l’eau”, a précisé Michel Le Pechoux, Représentant en Tunisie.

Toujours selon la FAO, le projet a été conçu en étroite collaboration avec les partenaires nationaux dont la Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservations des Terres (DGACTA), dans une volonté de renforcer la participation des communautés, en particulier celle des femmes en milieu rural et des jeunes, traditionnellement sous-représentés dans la gouvernance de l’eau.

“À travers des ateliers, des espaces de dialogue et des actions de sensibilisation, le projet ambitionne de favoriser un engagement citoyen plus fort et plus inclusif. Une évaluation spécifique de l’accès des femmes aux ressources hydriques et aux services liés à l’eau permettra d’adapter les formations en irrigation économe, en gestion durable et en leadership communautaire”.

Les Groupements de Développement Agricole (GDA) et les autorités locales des délégations de Gafsa Sud, Ksar, Sbikha et Hajeb Laâyoune bénéficieront de formations ciblées et d’un accompagnement technique visant à instaurer une gestion collaborative des ressources.

Le projet prévoit également des investissements dans la gestion durable de l’eau et dans des infrastructures de proximité. L’introduction de techniques de mobilisation et de conservation de l’eau, ainsi que l’installation d’équipements adaptés, devrait améliorer l’accès équitable pour l’ensemble des communautés et renforcer leur résilience face aux aléas climatiques.

“En misant sur l’inclusion, la coopération locale et la prévention des tensions, ce projet entend contribuer à réduire les causes structurelles des conflits liés à l’eau dans ces régions. Ce projet représente ainsi une avancée majeure pour renforcer la résilience des communautés, promouvoir une gouvernance apaisée et assurer un avenir plus durable aux générations à venir”.