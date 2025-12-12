Le Hub national industrie 4.0 a été officiellement lancé, vendredi, à Tunis. Il s’agit d’une entité centrale créée au sein de l’Agence de promotion de l’Industrie et de l’innovation (APII) pour fédérer l’ensemble des acteurs du secteur industriel, produire des études sectorielles et partant renforcer la visibilité nationale et internationale de l’industrie 4.0 tunisienne. L’un des ses objectifs est aussi de contribuer à attirer des investissements à forte intensité technologique .

“Ce Hub national inauguré aujourd’hui, permettra de poser le socle d’un nouveau contrat industriel, basée sur la numérisation, pour la Tunisie”, a indiqué la Cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Afef Chachi

“Sa création s’inscrit pleinement dans la vision de la Tunisie, basée principalement sur la modernisation de son tissu productif, le renforcement de la souveraineté technologique, le développement des compétences digitales et industrielles , l’orientation vers une industrie durable et à forte valeur ajoutée, ainsi qu’une meilleure intégration de l’innovation de la recherche et du transfert technologique”.

D’après Afef Chachi, ce hub résulte de l’initiative “vers une industrie 4.0 en Tunisie”, lancée, depuis l’année 2018, par le ministère de l’Industrie en coopération avec la coopération allemande en Tunisie GIZ. Cinq centres de compétences, ont été également créés dans le cadre de cette initiative, dans les gouvernorats de Sfax, Monastir, Sousse, Bizerte et Sidi Thabet “Ces centres de compétences sont de véritables plateformes vivantes de démonstration technologiques de formation accompagnement et de co-innovation entre entreprises chercheurs et jeunes talons (tech providers)”, a-t-elle précisé

“Nous visons une économie industrielle plus robuste, plus compétitive et créatrice d’emplois qualifiés, a précisé la responsable, appelant les industriels à s’engager pleinement dans les programmes industrie 4.0 et à saisir les opportunités.

La création de ce hub constitue une étape importante dans la concrétisation de la stratégie nationale de l’industrie et de l’innovation à l’horizon 2035, souligne encore la responsable, faisant remarquer que les économies les plus compétitives sont celles qui ont su anticiper les mutations technologiques, investir dans l’innovation, développer les compétences de demain et bâtir un environnement propice à la transformation numérique

De son côté, la représentante de l’APII et coordinatrice du Hub 4.0, Ines Zegnani, a évoqué parmi les missions de la nouvelle entité: la gestion d’une plateforme qui encourage la création des projets de transition numérique dans l’entreprise, à travers l’accompagnement technique des experts dans les centres de compétences créés dans le cadre de l’initiative “vers une industrie 4.0 en Tunisie”.

L’idée, a-t-elle dit, est d’accorder un encouragement financier aux entreprises voulant participer aux appels à projets, qui seront lancés par le hub, afin de bénéficier de l’appui du projet pour la réalisation d’un diagnostic de maturité en industrie 4.0, qui devra mener ensuite à l’implémentation de solutions 4.0, leur permettant de s’introduire dans ce nouveau modèle basé sur la numérisation de leur processus industriel.

“Des solutions industrie 4.0, créées par des chercheurs et des jeunes talons (tech providers), seront mises à la disposition des entreprises intéressées après le dépôt, des dossiers par les entreprises intéressées, leur validation et l’octroi d’appuis financiers”, a expliqué la responsable.

Un département stratégique de pilotage sera mis en place et chargé d’identifier des ressources et de pérenniser le Fonds I4.0, premier fonds de Private Equity à investir dans l’innovation technologique et la transition numérique des PME, a fait savoir Ines Zegnani.

Intervenant à cette occasion, la Directrice générale de la GIZ Tunisie et Libye, Ariane Borgstedt est revenu sur ce Fonds Industrie 4.0, qui aura pour objectif de soutenir les entreprises dans le développement et la mise en œuvre de solutions numériques, “à travers des mécanismes de financement simples et efficaces, destinés à encourager l’innovation et à faciliter l’investissement dans la transformation digitale”.

“Le lancement du Hub Industrie 4.0 marque une étape importante dans la coopération tuniso-allemande pour la transformation industrielle, celle de l’entrée dans la phase opérationnelle. Les groupes de travail thématiques joueront un rôle essentiel pour définir et mettre en œuvre, avec l’ensemble des partenaires, les priorités des prochaines années”, a-t-elle lancé.

Et d’ajouter “ce projet prévoit également la mise en place d’un cadre de gouvernance clair, de nouveaux outils de coordination et de suivi, ainsi que des actions ciblées de renforcement de capacités pour les institutions partenaires”.