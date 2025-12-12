La campagne d’exportation de l’orange maltaise tunisienne vers la France débutera le mercredi 31 décembre 2025, soit avec environ deux semaines d’avance par rapport aux années précédentes. Les prévisions d’exportation pour le marché français sont évaluées à près de 15 mille tonnes, a annoncé le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits).

Dans une déclaration à la TAP, le sous-directeur commercial du GIFruits, Tarek Tira, a précisé que cette date a été fixée après concertation avec l’ensemble des professionnels du secteur. Cette anticipation fait suite aux analyses du laboratoire du GIFruits sur l’indice de maturité du fruit, conformément aux normes internationales du Codex Alimentarius.

Huit stations de calibrage et de conditionnement agréées participeront à cette campagne. Pour garantir sa réussite, le GIFruits renforce les contrôles sur l’utilisation des pesticides. Un traitement aérien avec un pesticide biologique contre la mouche méditerranéenne a déjà été effectué. À partir du 15 décembre, des prélèvements systématiques seront réalisés dans les exploitations pour analyser les résidus de pesticides. Des conventions ont également été signées avec trois laboratoires agréés pour intensifier ces analyses.

Un programme de promotion ambitieux a été élaboré sous l’égide du ministère de l’Agriculture. La Tunisie sera présente au Salon International de l’Agriculture 2025 à Paris, avec des journées de dégustation et de distribution gratuite dans des grandes surfaces françaises. Deux spots publicitaires en 2D et un nouveau slogan « La maltaise de Tunisie, la reine des oranges, une noblesse à part » seront déployés sur les réseaux sociaux.

Quatre camions aux couleurs de la campagne sillonneront les routes entre la Tunisie et l’Europe pour renforcer la visibilité du produit. L’opération cible notamment les consommateurs âgés de 20 à 40 ans.

La production nationale d’agrumes pour 2025/2026 est estimée à 376 mille tonnes, en légère baisse de 2 % par rapport à la saison précédente. L’orange maltaise, avec 88 200 tonnes (–1 %), représente 23 % de la production, derrière la variété Navel (31 %). Le gouvernorat de Nabeul, principal bassin de production (71 % du total), enregistre un recul cette année.

Lors de la saison 2024/2025, les exportations totales d’oranges avaient atteint 14 mille tonnes, destinées principalement à la Libye (8 500 t) et à la France (5 500 t). Le marché libyen absorbait 52,6 % du total, suivi du marché français (45,6 %). Les exportations vers les pays du Golfe représentaient quant à elles environ 1,4 % du volume total.