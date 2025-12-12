Quelque 4586 opérations d’investissement agricole, d’une valeur de 323,027 millions de dinars (MD) ont été approuvées à fin septembre 2025, soit une hausse de 30% (en valeur) par rapport à la même période de 2024, selon les données publiées, vendredi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

L’ensemble de ces opérations d’investissement approuvées ont bénéficié de subventions d’une valeur de 80,335 MD, enregistrant ainsi une légère baisse de 1% par rapport à la même période de 2024.

Des crédits fonciers d’une valeur de 4,128 millions de dinars ont été approuvés, à fin septembre 2025, et ce, pour permettre l’intégration de 232 hectares de terres dans le cycle économique.

Selon la répartition des investissements approuvés par l’APIA, le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 138,37 MD, suivi par l’aquaculture (75,047 MD), des activités des services liés à l’agriculture (71,052 MD), de la pêche (13,041 MD), et de la filière de la première transformation des produits agricoles et de la pêche (3,12 MD).

Ces investissements ont permis de créer 1815 emplois à fin septembre 2025, contre 1681 emplois, soit une hausse de 8% par rapport à la même période de 2024 (1682 emplois).

Il convient de rappeler que les investissements approuvés au profit des jeunes promoteurs ont atteint une valeur de 34,554 MD, soit 11,5% du total des investissements approuvés, tandis que les investissements approuvés en faveur des femmes promotrices se sont établis à 13,035 MD, soit 4,4% du total des investissements.

Pour ce qui est des investissements étrangers, ils ont atteint 3,507 millions de dinars, contre 8,1 millions de dinars durant la même période de 2024, soit une baisse de 57%.