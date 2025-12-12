La commission régionale des marchés publics à Bizerte a approuvé, jeudi, la réalisation d’une série de projets publics dans la région pour une valeur d’environ 2,6 millions de dinars.

Selon le président de la commission, Abdellatif Hemaid, ces projets concernent, notamment, l’aménagement de l’entrepôt municipal à Ras Djebel (928 mille dinars) et la modernisation de l’infrastructure routière et du réseau d’évacuation des eaux pluviales à Mateur (1,6 million de dinars).

Par ailleurs, les travaux d’installation du réseau des fluides médicaux à l’hôpital régional de Bizerte seront également réalisés, d’après la même source.