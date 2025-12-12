Un atelier réunissant, mercredi 10 décembre à Tunis, les principaux acteurs publics et privés tunisiens a marqué une étape décisive dans l’élaboration de la Stratégie nationale de mobilité électrique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet E-mobility, porté par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et mis en œuvre par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’ONUDI-Tunisie a précisé que l’événement a permis de présenter les avancées du projet E-mobility et d’engager une concertation approfondie sur les orientations stratégiques de la future feuille de route nationale. Les débats ont porté sur les objectifs nationaux à fixer, les bénéfices socio-économiques et environnementaux attendus, les opportunités industrielles et d’emploi, ainsi que les modalités d’un cadre clair de mise en œuvre et de suivi.

Le directeur général de l’ANME, Nafaa Baccari, et le représentant de l’ONUDI en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, ont réaffirmé leur engagement commun à soutenir la transition de la Tunisie vers une mobilité plus propre et durable.

Les participants ont également analysé l’évolution du marché de la mobilité électrique en Tunisie, ses contraintes et ses perspectives de développement.

L’atelier s’est conclu par une synthèse des recommandations et la validation des prochaines étapes visant à construire un écosystème national de mobilité électrique intégré, performant et durable.