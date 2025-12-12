Des entreprises tunisiennes et leurs homologues algériennes ont signé, jeudi à Tunis, sept accords de partenariat en marge du Forum économique tuniso-algérien, organisé à l’occasion de la 23ᵉ session de la Grande Commission mixte tuniso-algérienne, en présence de plusieurs ministres des deux pays.

Le premier accord a été signé entre l’entreprise tunisienne « ACS », spécialisée dans les équipements industriels destinés au textile et à la confection, et l’entreprise algérienne « PEC » (Plastic Electromechanic Company), spécialisée dans la fabrication de moules d’injection et la transformation du plastique technique.

Un autre accord a été conclu entre le groupe tunisien « Coficab », partenaire majeur des fabricants de câbles automobiles et de la plupart des constructeurs automobiles, et l’entreprise algérienne « IdeNet », opérant dans le domaine de la géolocalisation.

Le troisième accord concerne le groupe tunisien « Fondinor », actif dans le secteur de la fonderie industrielle et l’entreprise algérienne « Techno Cast », spécialisée dans la maintenance industrielle.

Les accords ont également impliqué l’Association tunisienne des fabricants de composants automobiles (TAA) et l’Institut algérien de normalisation (IANOR).

Dans le domaine de la distribution, l’entreprise tunisienne « IGL Distribution », spécialisée dans la distribution en gros a conclu un accord avec l’entreprise algérienne « Tapidor » spécialisée dans la fabrication de tapis, moquettes et gazon synthétique.

Par ailleurs, le groupe tunisien « One Tech », spécialisé dans les solutions technologiques, a conclu un accord avec le groupe algérien « Condor », opérant dans le secteur des appareils électroménagers.

L’entreprise tunisienne « Jomaa SA », active sur le marché des équipements automobiles, notamment la distribution de marques internationales de pneus, lubrifiants et équipements de garage, a signé un accord avec le groupe algérien « Iris », qui possède des usines de fabrication d’appareils électriques et électroniques ainsi que de produits de télécommunication.

Lors de la cérémonie de signature, le vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Hichem Elloumi, a indiqué que ces accords de coopération “revêtent une grande importance pour les deux pays”, soulignant l’existence de fortes opportunités de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie dans plusieurs secteurs, notamment, le tourisme, l’industrie, les énergies renouvelables, le commerce et l’investissement.