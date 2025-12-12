L’Institut français de Tunisie (IFT) a annoncé les projets lauréats du programme de résidences Villa Salammbô pour l’année 2026.

L’édition a enregistré une forte participation, avec 113 candidatures éligibles, parmi lesquelles 14 projets ont été retenus. Selon l’IFT, la sélection reflète la vitalité de la création contemporaine et l’engagement des artistes à interagir avec le territoire de Sousse.

La commission de sélection s’est réunie le mardi 18 novembre. Elle était présidée par Fabrice Rousseau, directeur de l’IFT, et dirigée par Corinne Micaelli-Mulholland, directrice déléguée de l’IFT Sousse, ainsi que par Meriam Ben Amor, chargée du secteur SG à l’IFT Sousse. Maud Tronet, chargée de mission culturelle à l’IFT Sousse, était également présente. Des membres du jury représentant cinq disciplines artistiques ont participé aux délibérations.

Cinéma et documentaire : Fredj Trabelsi (scénariste et réalisateur, fondateur de l’école “CinéFormation” à Sousse), Yves Piat (réalisateur français plusieurs fois primé et ancien lauréat de la Villa Salammbô) et Antoine Guide (attaché audiovisuel pour l’IF Tunisie et l’IF Égypte).

Musique : Fakher Hakima (directeur de l’Institut Supérieur de Musique de Sousse), Anas Ghrab (musicologue et ancien directeur du Palais Ennejma Ezzahra) et Eric Trosset (producteur et éditeur musical, fondateur du label Comet Records).

Littérature : Nefissa Ayachi (professeure de lettres à l’Université de Sousse), Valérie Marin La Meslée (critique et journaliste littéraire) et Marielle Morin (attachée pour le livre et les médiathèques à l’IFT).

Spectacle vivant : Moïse Touré (metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Inachevés – Grenoble), Sonia Hannihina (écrivaine et dramaturge, ancienne lauréate de la Villa Salammbô) et Farah Slimane (assistante coopération et action culturelle à l’IFT).

Arts visuels : Amira Zili (commissaire d’exposition), Clélia Coussonnet (commissaire d’exposition et éditrice indépendante), Stéphane Degoutin (artiste et chercheur transdisciplinaire), Mohamed Ben Soltane (artiste visuel et commissaire d’exposition, cofondateur de « Jiser – Réflexions méditerranéennes »), Cindy Olohou (critique d’art et responsable des collections au FRAC Île-de-France) et Léa Gaboriau (chargée de mission culturelle à l’IFT).

La commission a retenu les projets suivants pour la résidence 2026 :

Une chambre à Tunis : Hélène Bigot

Les Oiseaux, Permanecer : Leila Mendez & Fatma Oussaifi

Calligraphie arabo-latines pour bande dessinée : Saena Delacroix-Sadighian

Mr Palestine, L’Odyssée d’Arafat : Boulad Bernard

Jumping Island : Yellow Wasabi

Imkras / nœuds / ععع : Ismaël Hasnaoui & Nathalie Julie Mondor

La rive : Louise Vignaud

Ma mère porte une étoile sur le front, elle est berbère constantinoise : Nadia Berkani & Bostjan Antoncic

Khayti : Nezha Rhondali & Myriam Rabah-Konate

Entre nos mains : Badr El Hammami

La cueillette des mets et des mots : Candice Chemel & Raphaël-Bachir Osman

Abriu : Sophie Abraham & Anthony Pilette

Initiations : Estelle Marois

Le regard de la folie : François Marcadon

L’IFT indique que, par ces 14 projets, la Villa Salammbô poursuivra en 2026 son soutien à la recherche artistique et au dialogue avec les communautés culturelles locales.