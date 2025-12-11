L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) organise, en collaboration avec le Festival international Jean Rouch du Comité du film ethnographique, la troisième édition du Festival Jean Rouch Hors-les-murs-Tunis, qui se tiendra du 14 au 19 avril 2026.

Dans le cadre de cet événement, un appel à participation est lancé pour les ateliers destinés aux étudiants. La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 6 février 2026 inclus, et l’annonce des dossiers retenus est prévue pour le 27 février 2026.

L’appel est ouvert aux étudiants (master ou doctorat) en sciences sociales, en anthropologie visuelle et en cinéma. La formation proposée est entièrement gratuite et constitue une opportunité pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au film documentaire et aux approches des sciences sociales, et réfléchir à un projet de réalisation documentaire encadré par des professionnels de la recherche et du cinéma.

Au cours des ateliers, un suivi individualisé sera proposé, accompagné de discussions sur les projets de chacun, ainsi que d’enseignements d’analyse filmique.

Depuis 1982, le Festival international Jean Rouch du film ethnographique, animé par son ambition d’allier art visuel et sciences humaines et sociales, est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéastes, les chercheurs et les passionnés de cinéma venus de divers horizons.

Le programme, qui sera annoncé prochainement, proposera chaque après-midi ou soirée des projections suivies de débats avec un discutant et le réalisateur. Une master-class ouverte à un large public sera également animée par un cinéaste du festival. Les matinées seront quant à elles dédiées aux ateliers, organisés en petits groupes et réservés aux étudiants sélectionnés. Ceux-ci visent à encourager les échanges entre étudiants en sciences sociales, anthropologie visuelle et cinéma, ainsi qu’avec de nombreux professionnels du film documentaire.