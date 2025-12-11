Le Colloque de Tunis pour le roman arabe a été inauguré mercredi soir au Théâtre des jeunes créateurs de la Cité de la Culture, à Tunis, après six années d’interruption.

Placée sous le thème « Le rêve dans le roman arabe », la manifestation se tiendra du 11 au 13 décembre à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT).

Le directeur de la Maison du Roman, Younes Soltani, a annoncé la relance de ce forum littéraire, après deux éditions organisées à Tunis en 2018 et 2019, avec l’appui du Théâtre de l’Opéra de Tunis, du Centre des Arts, de la Culture et des Lettres (CACL) de Ksar Saïd et de la Bibliothèque nationale de Tunisie.

Le choix du thème vise à mettre en lumière la vitalité du discours critique et littéraire dans le monde arabe et sa capacité à dialoguer avec les grandes théories littéraires internationales, a-t-il indiqué.

Selon Soltani, cette thématique invite à revisiter un riche héritage narratif, des textes fondateurs comme Les Mille et Une Nuits à L’Épître du pardon d’Abu al-Alaa al-Maarri, jusqu’aux écritures romanesques contemporaines.

Le dialogue entre auteurs venus de plusieurs pays arabes ambitionne d’élargir les horizons et d’approfondir la compréhension mutuelle, a-t-il précisé.

Il a rappelé que le rêve, bien qu’universel, se décline différemment selon les cultures, faisant de ce forum un espace d’échanges riche et fécond.

Soltani a conclu en affirmant que le roman est un « rêve collectif » mis en mots.

La cérémonie d’ouverture a été accompagnée d’une performance musicale intitulée « Rêve », interprétée par le groupe Wachaj, sous la direction de Mohamed Hatem Hmila.

Cette troisième édition réunit des écrivains et critiques issus de 18 pays arabes, dont la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Égypte, le Liban, la Syrie, l’Irak, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Koweït, selon les organisateurs.

Le programme comprend six sessions scientifiques consacrées notamment aux approches conceptuelles du rêve dans le roman arabe, à son rôle comme mécanisme de l’imaginaire, ainsi qu’à ses liens avec le symbolisme, l’esthétique narrative et les modèles du roman arabe.

En parallèle, la Maison du Roman organise des rencontres avec les invités à la Cité de la Culture, ainsi que des visites au Musée national du Bardo et au Centre Ennejma Ezzahra pour la musique arabe et méditerranéenne, à Sidi Bou Saïd.