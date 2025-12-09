Le marché boursier a terminé la séance proche de l’équilibre à 13223 points, dans un volume relativement soutenu de 10,4 MD. Les échanges ont notamment profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, portant sur une enveloppe de 1 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET HOLDING s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies a signé une progression de 4,8 % à 6,600 D, dans un flux réduit de 95 mille dinars. Le titre UNIMED a également figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du fleuron national des produits stériles a inscrit une avancée de 3% à 8,860 D. La valeur a animé la séance avec des échanges de 828 mille dinars.

BIAT a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action de la banque a terminé la séance inchangée à 109,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,6 milliard de dinars.

En revanche, le titre BTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de l’ancienne banque de développement s’est repliée de 3,4 % à 3,400 D. La valeur a été échangée à hauteur de 34 mille dinars seulement sur la séance. Le titre STAR a aussi été mal orienté sur la séance. Son action a baissé de 3 % à 211 D. La valeur a amassé un volume de plus de 600 mille dinars sur la séance.