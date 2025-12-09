Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes au salon « In Cosmetics Global » qui se tiendra du 14 au 16 Avril 2026, à Paris, en France.

Avec plus de 1030 exposants et près de 12 000 participants, le salon InCosmetics est considéré comme une plateforme qui regroupe tous les professionnels de l’amont de l’industrie cosmétique notamment les fournisseurs de matières premières, les distributeurs d’ingrédients, les fabricants et les formateurs de produits cosmétiques, indique le Cepex.

Ce salon offre l’occasion aux entreprises tunisiennes de découvrir les dernières innovations en matière d’ingrédients cosmétiques, de formulations et de technologies, ainsi que les solutions innovantes, en vue de maintenir leur compétitivité sur le marché.

Il leur permettra aussi de renforcer leur visibilité à l’international, d’établir des contacts avec des experts du secteur et de créer des opportunités de collaboration avec des opérateurs internationaux.