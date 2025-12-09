Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi au siège du ministère, le nouvel ambassadeur de la République de Cuba en Tunisie, Orlando Requeijo Gual, qui lui a remis une copie de ses lettres de créance.

Le ministre a salué, lors de cette rencontre, le niveau des relations tuniso-cubaines, affirmant la disposition du ministère à apporter son soutien à l’ambassadeur pour lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions. Il a souligné la volonté de renforcer la coopération bilatérale et d’en élargir les domaines, notamment dans les secteurs de la santé, de l’industrie pharmaceutique, de l’enseignement supérieur, du sport, de l’agriculture et des engrais chimiques, ainsi que dans le domaine de la promotion de l’huile d’olive tunisienne, lit-on dans un communiqué du ministère.

De son côté, l’ambassadeur cubain a mis en avant la profondeur des relations unissant les deux pays ainsi que le soutien constant que la Tunisie apporte à Cuba au niveau onusien. Il a souligné la volonté de son pays de renforcer davantage les liens d’amitié et d’élargir la coopération bilatérale avec la Tunisie, notamment à travers l’intensification des visites de haut niveau et l’impulsion des efforts visant à renforcer et à diversifier la coopération bilatérale.