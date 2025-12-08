La 13ᵉ édition de RIYEDA, plateforme nationale de l’entrepreneuriat et de l’innovation, aura lieu les 28 et 29 janvier 2026 à la Cité de la Culture de Tunis.

Dédié à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation, ce salon rassemble les acteurs du secteur public, privé, de la société civile, les universitaires, les décideurs publics, les financiers, les experts, mentors et coachs, avec les PME, les startups, les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les diplômés passionnés par l’initiative privée.

Au programme, des panels thématiques, des workshops, des rencontres B2B, ainsi qu’un espace d’exposition regroupant des pavillons thématiques, des stands corporate et institutionnels, des espaces startups …

Plus de 10 000 visiteurs, plus de 40 sessions et 100 speakers, 100 intervenants et 60 activités sont attendus. Parmi les Thématiques clés de RIYEDA 2026, figurent l’entrepreneuriat et l’inclusion, l’écologie et la résilience, l’entrepreneuriat féminin, la jeunesse et les nouveaux métiers, l’innovation et le financement.

Depuis plus d’une décennie, le forum agit comme un catalyseur national, rapprochant entrepreneurs, investisseurs, institutions publiques et acteurs privés pour faire émerger des partenariats porteurs d’avenir.