Une journée d’information sur les techniques innovantes pour améliorer les ressources en eau et réduire l’évaporation se tiendra le jeudi 18 décembre prochain à Tunis, a annoncé l’Association Eau et Développement (AED) sur sa page Facebook.

Organisée en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT), cette rencontre vise à présenter les dernières avancées scientifiques et technologiques pour une gestion durable de l’eau, un enjeu stratégique pour le pays face aux défis climatiques.

Le programme prévoit des interventions sur plusieurs thématiques clés : « l’ensemencement des nuages » et ses apports scientifiques, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les retenues d’eau, la valorisation des ressources hydriques via la réduction de l’évaporation, ainsi que le rôle des barrages souterrains dans la stratégie nationale « Eau 2050 ».

En marge de cette journée, les membres de l’AED participeront à l’Assemblée Générale de l’association, au cours de laquelle seront examinés le rapport moral et le rapport financier.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche de l’AED visant à renforcer la collaboration entre les secteurs public, scientifique et associatif pour élaborer des réponses concrètes à la crise hydrique croissante en Tunisie.