Le Forum annuel de l’Emploi et des Stages AGRO ERA revient pour une 13ᵉ édition le 10 décembre à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), a annoncé l’INAT Junior Entreprise sur ses réseaux sociaux.

Organisé par l’INAT Junior Entreprise, ce forum constitue une passerelle entre le monde académique et le secteur professionnel. Il vise à faciliter la rencontre, les échanges et l’insertion des étudiants et jeunes diplômés dans les domaines de l’agronomie et de l’agroalimentaire.

Au cœur de cette édition : l’innovation, la durabilité et la transformation du secteur agricole pour répondre aux défis environnementaux, économiques et technologiques actuels.

Le programme comprendra des conférences, des stands d’entreprises et des sessions interactives permettant aux participants de découvrir les dernières tendances et les opportunités du secteur.

Un temps fort de l’événement : la compétition “INAT JEonvate”, un concours où les étudiants de l’INAT présenteront leurs projets innovants devant un jury d’experts, de professeurs, d’alumnis et de partenaires.