La 12e journée du championnat de Ligue 2 tunisienne a livré son verdict ce week-end, avec des rencontres disputées samedi et dimanche dans les deux poules. Si plusieurs favoris ont confirmé leur stature, quelques surprises sont également venues rebattre les cartes dans la lutte pour la montée et le maintien.

Poule A : Hammam-Lif solide leader, Tataouine poursuit sa remontée

Le CS Hammam-Lif conserve la tête du classement grâce à son match nul (0-0) samedi face à l’OC Kerkennah. Derrière, l’US Tataouine réalise une excellente opération en s’imposant dimanche à Radès contre le SC Ben Arous (2-1), se rapprochant désormais à trois longueurs du leader.

La poule a aussi vu des duels équilibrés, notamment le partage entre BS Bouhajla et l’Avenir Mégrine Sport (2-2). De son côté, l’EM Mahdia a dominé SA Menzel Bourguiba (2-0), tandis que Sfax RS s’est imposé face à l’ES Hammam Sousse (3-1).

Au classement, Hammam-Lif (27 pts) reste en tête, suivi de Tataouine (24 pts). Hammam Sousse et Msaken complètent le top 4.

Poule B : Sakiet Edaier conforte son leadership

Dans la Poule B, l’AS Sakiet Edaier a assuré l’essentiel en battant le Stade Gabésien (2-1), un succès qui lui permet de conserver la première place avec 25 points. Le Stade Gabésien, malgré la défaite, reste son dauphin à une longueur.

La journée a été marquée par un spectaculaire Kalaa Sport – US Ksour Essef (3-4) et par plusieurs rencontres serrées : le nul entre Moknine et Jendouba (2-2), la courte victoire d’AS Jelma contre CS Korba (1-0), ou encore celle de l’AS Kasserine face au CS Redeyef (2-1).

En bas de tableau, l’Olympique Sidi Bouzid reste lanterne rouge après sa lourde défaite contre ES Bouchemma (4-0).