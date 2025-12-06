À la veille du choc décisif face au Qatar, le sélectionneur national Sami Trabelsi a souligné que la Tunisie jouera dimanche sa « dernière chance » pour accéder aux quarts de finale de la Coupe arabe 2025.

Les Aigles de Carthage, qui n’ont plus leur destin totalement en main, doivent impérativement s’imposer, tout en espérant un résultat favorable dans l’autre match du groupe A entre la Syrie et la Palestine.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Trabelsi a insisté sur la nécessité de hisser le niveau :

« Nous devons gagner pour poursuivre notre parcours. Nous avons préparé les joueurs mentalement pour qu’ils livrent leur meilleure performance. Nous donnerons tout pour rester dans la compétition. »

Le sélectionneur a par ailleurs confirmé l’absence d’Ismaël Gharbi, rappelé par son club allemand d’Augsbourg malgré un accord initial avec la sélection.

Interrogé sur le tirage au sort du Mondial 2026, effectué la veille à Washington, Trabelsi a reconnu qu’il était « extrêmement difficile », notamment avec la présence des Pays-Bas dans le groupe, tout en réaffirmant la détermination de la Tunisie à franchir le premier tour.

Saluant le soutien constant des supporters tunisiens installés au Qatar, il a assuré que l’équipe « croit en ses chances » et souhaite « offrir de la satisfaction au public ».

De son côté, l’attaquant Seifeddine Jaziri a qualifié le duel contre le pays hôte de « rencontre décisive ».

« Nous devons jouer pour gagner afin de conserver nos chances », a-t-il déclaré. Meilleur buteur de la précédente édition, il a toutefois rappelé que « les conditions diffèrent » de celles qui avaient permis à la Tunisie d’atteindre la finale.

À propos de l’adversaire, Jaziri a souligné que le Qatar « compte des joueurs de qualité », affirmant que le staff technique tunisien a minutieusement étudié ses forces et ses faiblesses.

Le match Tunisie–Qatar, comptant pour la 3e journée du groupe A, se jouera dimanche à 18h (heure de Tunis) au stade Al-Bayt.