L’ambassadeur de Tunisie à La Haye, Skander Denguezli, a réaffirmé le soutien de la Tunisie à l’action de la Cour pénale internationale (CPI) dans la lutte contre l’impunité concernant les auteurs des crimes les plus graves au niveau international et dans la réalisation de la justice pour les victimes et ce, malgré les défis croissants auxquels la Cour est confrontée.

Dans la déclaration de Tunisie qu’il a prononcée le 2 décembre courant, lors des travaux du débat public de la 24e session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, qui s’est tenue à La Haye du 1er au 6 décembre, Denguezli a rappelé la coopération étroite qui unit les autorités tunisiennes concernées et la Cour, de manière à permettre à celle-ci de s’acquitter au mieux de ses missions, selon la page officielle de l’ambassade de Tunisie à La Haye.

À cette occasion, Denguezli a exhorté la Cour pénale internationale à poursuivre ses efforts pour traduire en justice les responsables de l’entité occupante pour les crimes de génocide qu’ils ont commis pendant plus de deux ans dans la bande de Gaza.