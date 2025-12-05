L’Union européenne (UE) a lancé, jeudi en Tunisie, un nouveau programme régional intitulé « Commerce digital et e-commerce dans la région MENA ». Doté d’une durée de quatre ans (2025-2029), ce projet vise à moderniser et renforcer le partenariat commercial entre la Tunisie et l’UE.

Financé conjointement par l’Union européenne et l’Allemagne, le programme sera mis en œuvre par l’agence de coopération allemande GIZ Tunisie et le Centre du commerce international (ITC). Son objectif principal est de créer un environnement favorable au développement du e-commerce, de soutenir l’intégration régionale et de générer des opportunités économiques, notamment pour les jeunes.

Parmi ses objectifs prioritaires figurent le renforcement des stratégies nationales en matière de commerce électronique, l’alignement des cadres juridiques sur les normes internationales et le développement d’outils transfrontaliers (paiements électroniques, signature électronique). Il vise également à simplifier les procédures logistiques et douanières liées au e-commerce, ainsi qu’à accompagner les petites et moyennes entreprises (PME) vers les marchés régionaux et internationaux.

Ce lancement s’inscrit dans le cadre du partenariat privilégié entre la Tunisie et l’UE, avec pour ambition de dynamiser les échanges commerciaux par le biais de la transformation numérique.