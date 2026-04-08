L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a inauguré mercredi, sa centrale photovoltaïque dotée d’une capacité de 40 kW et composée de 68 panneaux solaires dans le cadre d’une démarche ” visant à la doter du label d’institution verte”, selon Sofiane Khemiri, responsable du projet de transition énergétique au sein de l’agence.

« L’institution ambitionne de servir de modèle pour les établissements publics dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables », a-t-il souligné, lors de la journée d’information organisée en marge de l’inauguration sur « Le rôle des médias dans la promotion de la transition énergétique en Tunisie ».

Khemiri a précisé que la centrale dont la capacité installée s’élève à 40 kW, est composée de 68 panneaux solaires répartis sur une superficie de 176 m², disposant d’une durée de vie supérieure à 20 ans. Elle est également, équipée d’un système garantissant la continuité de l’alimentation électrique, même en cas de défaillance partielle du dispositif.

Il a précisé que les données préliminaires issues de la phase d’essai montrent qu’en trois jours d’exploitation, le système a permis de générer des économies, d’éviter l’émission d’environ ” 1 668 kg de CO₂, soit l’équivalent de la plantation de plus de 1 600 arbres, et d’économiser près de 200 litres de carburant”.(A noter que ces estimations sont généralement, tributaires de plusieurs facteurs, dont de l’espèce et l’âge de l’arbre ainsi que de sa localisation).

Évoquant le projet de transition énergétique de l’Agence TAP, il a rappelé qu’il repose sur deux axes principaux, à savoir la rationalisation de la consommation d’énergie et la production d’électricité à partir de sources renouvelables, à travers l’installation d’une centrale photovoltaïque.

Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour optimiser la consommation énergétique, notamment la modernisation des systèmes de climatisation, de réfrigération et de chauffage, la réhabilitation du réseau de climatisation centralisée, l’installation d’un système d’amélioration du facteur de puissance, le remplacement des transformateurs ainsi que la réorganisation de l’éclairage.

Ces mesures, a-t-il dit, ont permis de réduire les charges financières d’environ 30 %, hors hausse des prix de l’électricité, et de diminuer la consommation énergétique de 17 %, contribuant ainsi à réduire le coût global du projet de centrale photovoltaïque.

De son côté, Mourad Bougriou, représentant de la société SOMABE, chargée de la réalisation de la centrale photovoltaïque au sein de l’agence, a mis en avant l’importance de la synergie entre les différents mécanismes visant à soutenir la transition énergétique, rappelant que la Tunisie s’est fixée pour objectif d’atteindre une part de 35 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique à l’horizon 2030.

Selon lui, la réalisation de cet objectif repose sur la complémentarité de trois dispositifs essentiels : l’autoproduction, le régime des autorisations et celui des concessions, appelant à renforcer ces mécanismes afin d’atteindre les objectifs nationaux en matière d’énergie.

Fournisseur de solutions de systèmes photovoltaïques (PV), l’entreprise tunisienne SOMABE est présente dans plusieurs pays africains tels que la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Tchad.

Par ailleurs, pour la députée Maha Amer, les énergies renouvelables ne représentent que 6% du mix énergétique du pays contre un objectif de 35%, à l’horizon 2030, (stratégie nationale énergétique). Dans ce contexte, elle a appelé à accélérer la mise en œuvre des projets énergétiques et à respecter les objectifs fixés, notant qu’il s’agit de préserver la souveraineté nationale dans ce domaine.

Pour sa part, la membre du Conseil national des régions et des districts et présidente de la Commission des secteurs productifs, Dalel Lamouchi, a souligné l’importance du rôle joué par les médias dans la réalisation de la transition énergétique, évoquant la nécessité de soutenir les journalistes, en tant que acteurs clés de la réussite des politiques nationales dans de nombreux secteurs stratégiques, dont celui de l’énergie.

A l’occasion de l’inauguration, le PDG de l’Agence TAP, Najeh Missaoui, a rendu hommage à plusieurs responsables ayant soutenu cette initiative, dont Bouthaina Ghanai (responsable à la présidence du Gouvernement), Imad Andoulsi (directeur de l’énergie solaire et éolienne à l’ANME), Mourad Boughriou (représentant la société SOMABE), et les employés de la direction technique et énergétique de l’Agence.