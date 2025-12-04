L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, jeudi, en plénière, dans le cadre du projet de loi de finances 2026, une proposition d’article n°17 (nouveau) relatif à la prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA), issues de familles pauvres et à faibles revenus inscrites au programme d’inclusion sociale, avec 103 voix pour, 3 abstentions et 4 voix contre.

Cet article prévoit l’octroi d’une prime mensuelle de 150 dinars afin de couvrir une partie des frais liés à leur réadaptation et à leur intégration. Les conditions et les modalités d’octroi de cette allocation sont fixées par une décision conjointe des ministres chargés des Affaires sociales, de la Santé et des Finances.