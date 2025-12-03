La 16e journée du championnat Elite de handball, disputée mercredi, a été marquée par plusieurs confirmations dans le haut du tableau, mais aussi par quelques surprises, notamment le nul concédé par l’Étoile du Sahel à domicile.

L’Espérance et le Club Africain imposent leur loi

À la salle Zouaoui, l’Espérance de Tunis n’a laissé aucune chance au CHB Jammel, s’imposant largement 35-16. Un succès maîtrisé de bout en bout qui permet aux Sang et Or de conforter leur position en tête du championnat, ex æquo avec le Club Africain.

Le CA, de son côté, a dominé l’EBS Béni Khiar 38-28 à la salle de Gorjani, poursuivant sur sa dynamique positive et restant au contact de son rival historique.

L’Étoile freinée, Sfax et Moknine solides

À Hammam Sousse, l’Étoile du Sahel a été tenue en échec par le CS Ksour Essef (27-27), laissant filer deux points précieux dans la course au podium.

Le CS Sakiet Ezzit a réalisé une belle opération à Chihia en s’imposant 25-23 face à l’AS Hammamet, tandis que le SC Moknine a largement dominé l’AS Teboulba (35-26) à la salle de Moknine.

Dans une rencontre disputée, EM Mahdia a pris le dessus sur le Stade Tunisien (21-18) à la salle de Mahdia.

Classement après la 16e journée

Espérance ST – 46 pts (16 j.)

= Club Africain – 46 pts (16 j.)

Étoile du Sahel – 38 pts (16 j.)

= CS Sakiet Ezzit – 38 pts (16 j.)

SC Moknine – 34 pts

CHB Jammel – 32 pts

EBS Béni Khiar – 30 pts

EM Mahdia – 29 pts

AS Hammamet – 26 pts

Stade Tunisien – 24 pts

CS Ksour Essef – 23 pts

AS Teboulba – 18 pts