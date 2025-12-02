Le sélectionneur Hossam Hassan a dévoilé la liste des 28 joueurs retenus pour représenter l’Egypte lors de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026.

Cette liste mêle habilement expérience et jeunesse, un équilibre que le technicien égyptien espère convertir en résultats solides lors de cette édition.

Parmi les joueurs convoqués figure la star incontournable et capitaine des Pharaons, Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, véritable leader technique et pièce maîtresse du secteur offensif.

Avec son vécu international et sa fiabilité, le gardien Mohamed El-Shenawy reste le choix numéro un pour guider la défense dans cette CAN très attendue.

Les Pharaons débuteront un stage ouvert le 3 décembre, avant de basculer dans un stage fermé dès le 7 décembre.

Ils disputeront un match amical face au Nigeria, le 14 décembre au Caire, avant de s’envoler vers le Maroc le 17 décembre.

Recordman des sacres avec sept titres, l’Egypte évoluera à la CAN dans le Groupe B avec le Zimbabwe, l’Afrique du Sud et l’Angola.

La liste complète des 28 joueurs

Gardiens :

Mohamed El-Shenawy (Al Ahly) – Ahmed El-Shenawy (Pyramids) – Mostafa Shobeir (Al Ahly) – Mohamed Sobhi (Zamalek)

Défenseurs :

Mohamed Hany (Al Ahly) – Ahmed Eid (Al Masry) – Ramy Rabia (Al Ain, EAU) –

Khaled Sobhi (Al Masry) – Yasser Ibrahim (Al Ahly) – Mohamed Ismail (Zamalek) – Hossam Abdelmaguid (Zamalek) – Mohamed Hamdi (Pyramids) – Ahmed Fattouh (Zamalek)

Milieux :

Marwan Attia (Al Ahly) – Hamdy Fathy (Al Wakrah, Qatar) – Mohand Lasheen (Pyramids) – Mahmoud Saber (ZED) – Mohamed Shehata (Zamalek) – Emam Ashour(Al Ahly) – Ahmed “Zizo” Mostafa (Al Ahly) – Mahmoud Trezeguet (Al Ahly) – Ibrahim Adel (Al Jazira, EAU) – Mostafa Fathi (Pyramids) – Omar Marmoush (Manchester City) – Mohamed Salah (Liverpool)

Attaquants :

Mostafa Mohamed (Nantes) – Salah Mohsen (Al Masry) – Osama Faisal (National Bank of Egypt).