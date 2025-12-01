Les quantités de semences sélectionnées livrées au gouvernorat du Kef, ont dépassé, à ce jour, les 30 mille quintaux, a indiqué à l’Agence TAP le président de l’Union régionale de l’agriculture, Mounir Laâbidi.

Il a rappelé que le quota de la région en semences de qualité supérieure s’élève à 48 mille quintaux, dont 7 mille quintaux ont été fournis, récemment.

S’agissant de l’approvisionnement en engrais chimiques, Laâbidi a estimé que les livraisons seront accélérées dans les prochains jours, notamment, en ce qui concerne le phosphate de diammonium et super 45.

Par ailleurs, l’emblavement des superficies consacrées aux grandes cultures a dépassé 50%, selon la même source.