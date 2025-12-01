Un projet jugé coûteux et inapplicable

La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a exprimé ses réserves sur le projet d’article permettant aux familles tunisiennes d’acquérir un véhicule neuf ou d’occasion avec un avantage fiscal. Elle a jugé cette mesure coûteuse pour les finances publiques et difficile à mettre en œuvre, rappelant que le citoyen tunisien ne dispose pas d’un droit général d’importation.

Encadrement strict du droit d’importation

Selon la ministre, “le droit d’importation est encadré par des lois et des conditions strictes, et constitue une question fondamentale”. Elle a insisté sur le fait que l’importation des véhicules au profit des familles pose plusieurs défis, allant de la gestion de la devise au transport et dédouanement, en passant par l’organisation même de l’opération par l’État.

Priorité à la préservation des devises et aux secteurs stratégiques

Michket Slama Khaldi a rappelé que la préservation des devises étrangères constitue une priorité nationale. Le soutien de l’État doit viser en priorité des secteurs essentiels comme l’énergie, les céréales ou les importations stratégiques, plutôt que l’acquisition de véhicules par les familles.

Risques liés aux véhicules anciens

La ministre a averti des dangers liés à l’introduction de véhicules d’occasion sur le marché. “Si le projet vise à pallier la situation du transport public, il risque d’entraîner l’importation de véhicules anciens générant des pannes et nécessitant des pièces de rechange en devises étrangères, ce qui constitue un danger pour l’économie nationale”, a-t-elle précisé.

Amélioration du transport public et cadre réglementaire nécessaire

Le gouvernement travaille à l’amélioration du transport public, notamment avec la mise en place de nouvelles lignes de bus. Khaldi a souligné que le texte proposé ne pourrait être appliqué sans un cadre réglementaire précisant ses modalités.