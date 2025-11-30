Al-Hilal prend l’avantage dès la 12e minute. Abdelrazig Omer ouvre le score après une action offensive bien construite. Les Soudanais gèrent ensuite le tempo du match et conservent leur avance jusqu’à la pause.

En seconde période, Lupopo hausse le rythme. Le club congolais multiplie les tentatives et finit par être récompensé à la 79e minute : Ramos Kashala égalise et relance son équipe dans la course aux points. La fin de match reste équilibrée, sans permettre aux deux formations de se départager.

Ce résultat laisse les deux clubs à égalité au classement, chacun comptant 4 points après deux journées.

Le MC Alger et Mamelodi Sundowns se quittent sur un nul

L’autre match du groupe s’est joué vendredi. Le MC Alger et Mamelodi Sundowns terminent sur un score nul et vierge (0-0). Les Algériens prennent leur premier point de la compétition. Les Sud-Africains conservent pour leur part leur position en tête du classement grâce à leur victoire inaugurale contre Lupopo (3-1).

Classement après deux journées

Mamelodi Sundowns mène la course avec 4 points et une différence de buts favorable (+2). Al-Hilal suit avec le même total mais une différence légèrement inférieure (+1). Le MC Alger et Saint-Eloi Lupopo ferment la marche avec un point chacun.

Les deux premières places donneront accès aux quarts de finale, un objectif encore ouvert pour l’ensemble du groupe.

Dates des prochaines journées

La compétition reprendra les 23, 24 et 25 janvier 2026 pour la troisième journée. Le MC Alger recevra Lupopo, tandis que Mamelodi Sundowns accueillera Al-Hilal SC.

La quatrième journée est programmée les 30, 31 janvier et 1er février 2026, avec Lupopo – MC Alger et Al-Hilal – Mamelodi Sundowns.

Les cinquième et sixième journées se joueront du 6 au 8 février, puis du 13 au 15 février 2026, avec notamment Al-Hilal – MC Alger, Lupopo – Sundowns et un choc final Sundowns – MC Alger.

Les matches déjà disputés confirment un groupe dense : Al-Hilal a battu le MC Alger 2-1 et Mamelodi Sundowns s’est imposé 3-1 contre Lupopo.