À la veille du duel Tunisie–Syrie, prévu lundi au stade Ahmed Ibn Ali à Doha, dans le cadre de la première journée de la Coupe arabe 2025 (groupe A), le sélectionneur tunisien Sami Trabelsi a rappelé l’importance de ce premier rendez-vous. Il a insisté sur l’enjeu sportif, mais aussi sur l’héritage laissé par la précédente édition, marquée par un parcours remarqué de la sélection tunisienne.

Trabelsi a affirmé que son équipe vise la continuité. Il a déclaré que la Coupe arabe représente un objectif majeur, et que la Tunisie souhaite maintenir le niveau affiché lors de la dernière édition. Il a assuré que le groupe fera « tout son possible » pour jouer le titre.

Mobilisation attendue autour des Aigles de Carthage

Le sélectionneur a mis en avant l’apport des supporters tunisiens, dont la mobilisation avait marqué l’édition précédente. Il s’attend à un soutien comparable cette année, soulignant que cet élément peut peser dans un match d’ouverture. Il a précisé que la sélection est pleinement concentrée sur la Coupe arabe avant de basculer vers les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations.

Sur le volet sportif, Trabelsi a expliqué la convocation de Seifeddine Jaziri, retenu en remplacement du blessé Naim Sliti. Il a rappelé que Jaziri avait participé au dernier match amical face au Brésil, ce qui en fait, selon lui, un choix cohérent pour l’équipe nationale.

Respect mutuel et reconnaissance de l’adversaire

Le sélectionneur tunisien a salué le niveau de la sélection syrienne, mettant en avant son esprit combatif et la qualité individuelle de certains joueurs. Il a également relevé la difficulté générale du tournoi, en raison des défis rencontrés par les joueurs dans leurs clubs respectifs. Il a indiqué que la Tunisie fera en sorte de s’adapter à ces contraintes.

Le milieu de terrain Ferjani Sassi a lui aussi souligné l’ambiance positive entourant cette édition. Il a affirmé que les joueurs attendent le coup d’envoi avec impatience et assurent vouloir représenter « dignement » le football tunisien. Il a rappelé que sa participation dépendra du choix du sélectionneur. Il a aussi salué le soutien des supporters.

La Syrie montre aussi ses ambitions

En face, le sélectionneur syrien José Lana a assuré que son équipe vit un moment favorable. Il a évoqué une dynamique interne positive et a souligné l’opportunité d’affronter un adversaire « différent ». Il a indiqué que la Syrie prépare cette rencontre de manière sérieuse.

L’entraîneur a misé sur un groupe composé en grande partie de jeunes joueurs, encore en apprentissage mais animés d’une volonté forte de bien représenter leur pays. Il a estimé que les conditions organisationnelles sont satisfaisantes et espère que l’équipe sera à la hauteur des attentes.

Le joueur syrien Mohamed Al-Hallaq a anticipé un duel difficile. Il a rappelé que les matches d’ouverture ont leurs propres enjeux et a souligné la solidité de la Tunisie. Il a estimé que la victoire syrienne lors de la précédente édition n’était pas le fruit du hasard. Il a insisté sur la détermination du groupe et sur l’importance du soutien du public, souhaitant une forte affluence.