La Juventus Turin a renoué avec la victoire en Serie A samedi, en battant Cagliari 2-1, mettant fin à près d’un mois sans succès en championnat.

Yildiz offre le doublé décisif

La Juve, qui restait sur deux nuls consécutifs face à Côme (0-0) et la Fiorentina (1-1), a obtenu sa deuxième victoire en quatre matches depuis l’arrivée de Luciano Spalletti à la tête de l’équipe, succédant à Igor Tudor. Menée dès la 26e minute par Cagliari, la Juventus a immédiatement réagi : Kenan Yildiz, servi par Khéphren Thuram, a égalisé dans la minute suivante.

Le jeune attaquant turc de 20 ans a ensuite offert la victoire à son équipe juste avant la pause (45e+1), inscrivant son quatrième but de la saison. Ce doublé confirme son rôle majeur dans l’attaque turinoise et relance la dynamique de la Juventus.

Classement et enjeu pour la suite

Avec cette victoire, la Juventus reste septième au classement avec 23 points. Le club réduit toutefois son retard sur le leader, l’AS Rome (27 points), qui reçoit Naples (3e, 25 points) dimanche pour le compte de la 13e journée.

L’AC Milan (2e, 25 points) peut également s’emparer de la première place provisoire s’il bat la Lazio Rome lors du dernier match programmé samedi. La course pour le sommet du championnat italien reste donc très serrée.

Une victoire teintée de préoccupations

La belle performance de la Juve a été assombrie par la sortie sur blessure de Dusan Vlahovic, touché aux adducteurs. L’attaquant, auteur de trois buts en championnat et trois en Ligue des champions cette saison, sera à suivre pour l’évolution de son état avant les prochains rendez-vous.