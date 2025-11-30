La 14ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s s’achève ce dimanche avec un duel entre deux équipes en difficulté. L’Olympique Lyonnais, 7ᵉ avant le début de cette journée (21 points), traverse une période délicate après un bon départ. Les hommes de Paulo Fonseca restent en effet sur quatre rencontres de championnat sans succès.

Battus par le Paris Saint-Germain (2-3), les Gones ont ensuite été accrochés par Auxerre, lanterne rouge (0-0), confirmant un passage à vide largement lié à l’absence d’un véritable buteur.

En face, le FC Nantes se présente également dans une dynamique compliquée. Les Canaris, 15ᵉ avec 11 points, n’ont plus gagné depuis quatre journées. Ils ont récemment perdu contre Metz (0-2), avant de partager les points face au Havre (1-1) puis Lorient (1-1). Engagés dans la lutte pour le maintien, les hommes de Luis Castro savent qu’un succès à l’extérieur serait précieux pour relancer leur saison.

Diffusion : sur quelle chaîne regarder Lyon – Nantes ?

La confrontation entre Lyon et Nantes clôturera la 14ᵉ journée ce dimanche 30 novembre, avec un coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

👉 Le match sera diffusé en direct sur la chaîne Ligue 1+.