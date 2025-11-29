La 11e journée de la Ligue 2 de football professionnel a été marquée, samedi, par une série de résultats serrés dans la Poule A, dont quatre matches nuls et plusieurs rencontres fermées. Le CS Hammam-Lif conserve la tête du classement, tandis que la lutte pour le maintien reste plus que jamais ouverte.

Poule A : Hammam Sousse se rapproche, Tataouine freiné

À Menzel Bourguiba, le SA Menzel Bourguiba et le CS Hammam-Lif se sont neutralisés (0-0), un résultat qui permet toutefois aux Verts de conforter provisoirement leur place de leader avec 26 points.

L’ES Hammam Sousse réalise la bonne opération du jour en s’imposant à domicile face à l’OC Kerkennah (3-1), revenant ainsi à un point de la deuxième place occupée par l’US Tataouine, tenue en échec par l’EM Mahdia (0-0) à Tataouine.

Le Sfax RS a également brillé en s’imposant nettement contre le CS Msaken (3-0), tandis que trois autres rencontres se sont soldées par des scores nuls : CS Chebba – BS Bouhajla (0-0), AS Agareb – US Boussalem (0-0).

La journée se poursuivra lundi avec l’opposition S. Mégrine – SC Ben Arous, déterminante pour la place sur le podium.

Classement Poule A

CS Hammam-Lif (26 pts), 2. US Tataouine (21 pts), 3. ES Hammam Sousse (20 pts), 4. SC Ben Arous (19 pts, 1 match en moins).

Poule B : duel à distance en tête

La Poule B jouera dimanche ses rencontres de la 11e journée. Le Stade Gabésien et l’AS Sakiet Edaier, co-leaders avec 21 points, tenteront de conserver leur avance. Ils sont suivis de près par l’AS Kasserine (17 pts) et Jendouba Sport (16 pts), tous encore en course pour la montée.

Le bas de tableau reste très serré, avec plusieurs équipes – ES Bouchemma, AS Ariana, CS Korba – regroupées à 11 points, tandis que l’AS Jelma et O. Sidi Bouzid ferment la marche avec 6 points.