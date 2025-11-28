L’ambassadeur de Tunisie à Berlin s’est rendu le 26 novembre à Hanovre pour une visite de travail, afin de renforcer les relations économiques et de prospecter de nouveaux débouchés pour les produits tunisiens, notamment l’huile d’olive bio.

Lors de cette visite, l’ambassadeur a rencontré Tilmann Brunner et Beate Rausch, responsables des relations internationales à la Chambre de commerce et d’industrie de Hanovre (IHK Hannover). Les deux parties ont fait le point sur les résultats de la visite prometteuse d’une délégation d’entrepreneurs allemands en Tunisie en septembre 2025, qui avait permis d’établir de contacts avec plusieurs entreprises et startups tunisiennes dans l’innovation numérique et les industries médicales.

Elles ont convenu de programmer des activités conjointes entre l’ambassade et la Chambre, ciblant des secteurs à haute valeur ajoutée comme les technologies avancées, la sous-traitance automobile et les industries intelligentes.

Les échanges ont également porté sur les opportunités de développement des exportations d’huile d’olive tunisienne, en particulier biologique, sur le marché de la Basse-Saxe (Niedersachsen).