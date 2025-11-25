Le programme ADAPT, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), annonce le lancement du troisième appel à propositions du Fonds d’Appui “ADAPT Investissements”.

“Ce dispositif de soutien financier vise à promouvoir et accompagner les investissements privés engagés dans le développement durable des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en Tunisie, ainsi que dans l’ensemble des chaînes de valeur qui y sont associées. Il contribue, ainsi, à renforcer des systèmes agroalimentaires plus résilients, inclusifs et respectueux des ressources naturelles”, selon un communiqué publié, le 24 novembre courant, par le programme.

“Avec une enveloppe de 8 millions d’euros, ce troisième appel à propositions offre aux entrepreneurs des possibilités élargies pour accéder à un financement durable, encourager l’innovation, améliorer la gestion des ressources, moderniser les outils de production et de transformation, et diversifier les activités au sein des chaînes de valeur agricoles, de la pêche et de l’aquaculture”.

L’objectif est “de consolider la compétitivité des filières, tout en accélérant la transition écologique du pays grâce à des investissements responsables et résilients, porteurs d’emplois locaux et d’améliorations durables des conditions de vie dans les zones rurales et côtières”.

Les candidats peuvent soumettre leurs projets en ligne jusqu’au 19 novembre 2026. Cette nouvelle édition du dispositif de soutien financier du Fonds d’appui ADAPT Investissements prévoit une contribution sous forme de dons couvrant jusqu’à 14 % du montant d’un crédit bancaire ou d’un crédit leasing, pour un soutien compris entre 1 650 € et 100 000 € maximum.

Les projets portés par des jeunes, des femmes ou par des organisations professionnelles agricoles et de la pêche (OPAP) peuvent bénéficier d’une contribution allant jusqu’à 20 %. Toutes les informations, ainsi que l’accès au dépôt des candidatures, sont disponibles sur la plateforme : http://plateforme.adapt-tunisie.org/

Le programme « Appui au Développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie (ADAPT) », financé par l’Union européenne avec 44,4 millions d’euros et signé en 2020 jusqu’au 2028, cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental.

En décembre 2022, suite à la crise russo-ukrainienne, un nouveau contrat de 24,8 millions a été signé avec l’Union européenne destiné au soutien du secteur céréalier. L’enveloppe totale du programme est aujourd’hui de 70 millions d’euros.