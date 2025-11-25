La Tunisie a rejoint l’Égypte, la Gambie et la Tanzanie, sur le plan de développement du secteur hôtelier en Afrique, ce qui a conduit à l’essor du tourisme continental grâce aux réalisations et offres de voyage de haute qualité.

Selon un rapport publié par le magazine Travel and Tourism World (TTW), ce développement hôtelier redessine l’avenir du tourisme en Afrique. Ces pays mènent l’expansion rapide du secteur hôtelier sur le continent en ouvrant de nouveaux établissements touristiques, en modernisant les complexes hôteliers et en offrant des services d’hospitalité de luxe pour répondre à la demande mondiale croissante.

« TTW » est une plate-forme numérique spécialisée dans le voyage, le tourisme, les compagnies aériennes, les croisières, la technologie et l’hôtellerie.

Le magazine a ajouté que les nouveaux complexes hôteliers désertiques, les hôtels au bord de mer et les services de luxe renforcent la croissance touristique laquelle fait de l’Afrique l’une des régions touristiques les plus dynamiques et la plus rapide en terme de croissance au monde.

L’Afrique affirme, ainsi, sa position avec une confiance renouvelée sur la scène touristique mondiale, devenant l’une des destinations, à la croissance la plus rapide, pour les touristes en quête de culture et de nature.

Les voyageurs sont de plus en plus attirés par le patrimoine riche et diversifié de l’Afrique, ses paysages exceptionnels et son secteur hôtelier en constante évolution.

Le magazine TTW a considéré la Tunisie comme le foyer d’un complexe hôtelier désertique exceptionnel, faisant, ainsi, référence à l’ouest de la Tunisie, où se trouvent des hôtels aux portes du désert à Tozeur.

Cette région se distingue par ses palmeraies luxuriantes, ses paysages désertiques pittoresques et son architecture traditionnelle, ce qui en fait une destination idéale pour les voyageurs en quête de calme et d’authenticité.

En janvier 2025, le magazine mondial avait classé la Tunisie en tête des pays qui se distingue par un secteur touristique prospère, rejoignant, ainsi, l’Espagne, le Mexique, le Brésil, la Grèce, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Costa Rica.

A rappeler que le secteur touristique en Tunisie a enregistré des chiffres records en nombre d’arrivées et de recettes.

Au 20 octobre 2025, le nombre de touristes a augmenté de 9,2 % pour atteindre 9 millions et 57 mille touristes, selon les statistiques de l’Office National du Tourisme tunisien(ONTT).

Les structures concernées en Tunisie travaillent à atteindre l’objectif d’attirer 11 millions de touristes, en mettant l’accent sur la qualité et la diversification du produit, avec une orientation vers le tourisme culturel, écologique, sportif et le tourisme de bien-être, d’après l’Office.